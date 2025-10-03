Trovato con 6 etti di droga in manette un 40enne | era già stato arrestato per un coltivazione di marijuana

Ieri i Carabinieri della stazione di Mezzano, al termine di una fulminea attività d’indagine, hanno arrestato un 40enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, che già alcuni giorni fa era stato arrestato fa perché accusato di aver coltivato 32 piante di marijuana, è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

