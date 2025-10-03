Trovati resti di elefante nano nel Siracusano | un esemplare di Paleoloxodon vissuto tra 200mila e 150mila anni fa

Nel Siracusano, a Fontane Bianche, sono stati scoperti i resti di un esemplare di Paleoloxodon mnaidriensis, un elefante nano vissuto in Sicilia nel Pleistocene tra 200mila e 150mila anni fa. A segnalare il ritrovamento di un affioramento di diversi resti di macrofauna vertebrata della specie estinta (Adams, 1874) è stato Fabio Branca, geologo dell’università di Catania. Il territorio Ibleo non. 🔗 Leggi su Feedpress.me

