Troppo magri? Più rischioso che avere qualche chilo di troppo

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca ribalta i pregiudizi sulla magrezza: anche restare nella fascia "normale" bassa aumenta alcuni rischi rispetto a chi ha qualche rotondità . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

troppo magri pi249 rischioso che avere qualche chilo di troppo

© Gazzetta.it - Troppo magri? Più rischioso che avere qualche chilo di troppo

In questa notizia si parla di: troppo - magri

troppo magri pi249 rischiosoTroppo magri? Più rischioso che avere qualche chilo di troppo - Una ricerca ribalta i pregiudizi sulla magrezza: essere troppo magri aumenta alcuni rischi rispetto a chi ha qualche rotondità. Segnala msn.com

Essere troppo magri è più rischioso di essere in sovrappeso? - Scopri perché essere troppo magri può comportare rischi per la salute. Secondo ok-salute.it

Cerca Video su questo argomento: Troppo Magri Pi249 Rischioso