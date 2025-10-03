Troppe barriere architettoniche in centro: il consiglio comunale, anche su stimolo e in collaborazione con la Consulta per la disabilità, ha approvato le linee guida per l’accessibilità dei locali aperti al pubblico: "Non avranno valore prescrittivo – spiegano dal Comune – ma rappresenteranno un contributo pratico per affrontare e risolvere le criticità legate alle difficoltà di accesso. Il documento si richiama al regolamento edilizio comunale, il quale prevede che ‘la progettazione e la realizzazione di interventi urbanistici-edilizi devono essere effettuate in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Troppe barriere architettoniche". Più di 200 i negozi non accessibili