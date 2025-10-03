Trofeo enduro ktm 2025 | a Castiglion Fiorentino grande festa per l’ultima tappa del ventennale
Arezzo, 3 ottobre 2025 – 350 piloti al via domani mattina alle ore 8.30 in Piazzale Garibaldi per ben due ore di partenza, 3 piloti ogni minuto, e ad impugnare la bandiera a scacchi direttamente il sindaco Mario Agnelli. In questo fine settimana all’insegna dei motori si correrà la quarta e quinta prova del Campionato Nazionale Trofeo Enduro KTM 2025. Il percorso è lungo 52 chilometri e dovrà essere effettuato per tre volte. Previste due prove speciali di 3,5 e 4 chilometri, oltre ad un cross-test a Todiolo e un enduro test a Partini-Cippo Meoni. L’organizzazione della gara è affidata al Moto Club Castiglion Fiorentino “Fabrizio Meoni”, capitanato dal presidente Massimo Segantini che spiega “nel ventennale dalla morte di Fabrizio Meoni abbiamo pensato d’inserire un enduro test nel luogo che racconta e ricorda meglio Fabrizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: trofeo - enduro
READY TO RACE? Mancano poche ore all’inizio dell’ultima tappa del Trofeo Enduro KTM 2025. Oltre 200 piloti sono pronti a sfidarsi su due giorni di gara a Castiglion Fiorentino e non vediamo l’ora di vederli in azione! - facebook.com Vai su Facebook
20th anniversario Trofeo Enduro - Vent’anni fa moriva sulle piste della Mauritania Fabrizio Meoni, pilota esperto molto legato al comune di Castiglion Fiorentino. teletruria.it scrive
TROFEO ENDURO KTM 2025: date iscrizioni costi tutto quello che devi sapere - KTM celebra i vent’anni del monomarca più READY TO RACE nel panorama dell’enduro nazionale con un nuovo logo e una rinnovata formula di gara, che prevede quattro tappe per cinque prove. Come scrive crazywheels.it