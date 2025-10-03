Trofeo enduro ktm 2025 | a Castiglion Fiorentino grande festa per l’ultima tappa del ventennale

Arezzo, 3 ottobre 2025 – 350 piloti al via domani mattina alle ore 8.30 in Piazzale Garibaldi per ben due ore di partenza, 3 piloti ogni minuto, e ad impugnare la bandiera a scacchi direttamente il sindaco Mario Agnelli. In questo fine settimana all’insegna dei motori si correrà la quarta e quinta prova del Campionato Nazionale Trofeo Enduro KTM 2025. Il percorso è lungo 52 chilometri e dovrà essere effettuato per tre volte. Previste due prove speciali di 3,5 e 4 chilometri, oltre ad un cross-test a Todiolo e un enduro test a Partini-Cippo Meoni. L’organizzazione della gara è affidata al Moto Club Castiglion Fiorentino “Fabrizio Meoni”, capitanato dal presidente Massimo Segantini che spiega “nel ventennale dalla morte di Fabrizio Meoni abbiamo pensato d’inserire un enduro test nel luogo che racconta e ricorda meglio Fabrizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

