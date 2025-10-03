Triplice femminicidio a Prati per la perizia De Pau è imputabile | Era capace di intendere e volere

Secondo i periti Giandavide De Pau, accusato di aver ucciso tre donne a Prati nel 2022, avrebbe agito con coscienza e consapevolezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: triplice - femminicidio

