Trionfo a Tokyo per Olmi La ’Bohème’ strappa applausi
Applausi al New National Theatre di Tokyo per l’apertura della stagione operistica con la ’Bohème’ di Puccini affidata alla direzione del maestro Paolo Olmi, per la regia di Jun Aguni, le scene di Pasquale Grossi e i costumi di Alessandro Ciammarughi. Nel cast il soprano Marina Costa-Jakson, il tenore Luciano Ganci, il baritono Massimo Cavalletti, il basso Andrea Pellegrini e anche cantanti giapponesi che hanno dimostrato una dizione italiana perfetta. Ottimo il Coro di Tokyo e straordinaria la Tokyo Philharmonic Orchestra. Contrariamente a quanto avviene di solito in Giappone, la rappresentazione è stata spesso interrotta da applausi a scena aperta non solo dopo le romanze più famose ma anche all’inizio del secondo e del terzo atto, quando si poteva ammirare una ricostruzione dettagliatissima e suggestiva della Parigi ottocentesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: trionfo - tokyo
Quartucci è l’imperatore di Tokyo. Trionfo alla Road Race: "Che gioia"
Mattia Furlani, i genitori atleti e il trionfo a Tokyo: chi è l’azzurro oro ai Mondiali 2025
Il giovane talento azzurro ha conquistato il mondo con un salto da 8,39 metri: dietro al trionfo a Tokyo, la forza della famiglia e la freschezza dei suoi 20 anni
CARLOS ALCARAZ CAMPIONE A TOKYO Il n° 1 del mondo vince il titolo in Giappone battendo Taylor Fritz 6-4 6-4 in finale. Si tratta dell'ottavo trionfo in stagione per lo spagnolo che ora volerà a Shanghai Vai su Facebook
Carlos Alcaraz dopo il trionfo a Tokyo: "È la miglior stagione della mia carriera". Il tennista spagnolo ha conquistato in Giappone l'ottavo titolo stagionale https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Carlos_Alcaraz/102157/carlos-alcaraz-dopo-il-trionfo-a-tokyo-e-l - X Vai su X