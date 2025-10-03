Trionfo a Tokyo per Olmi La ’Bohème’ strappa applausi

Applausi al New National Theatre di Tokyo per l’apertura della stagione operistica con la ’Bohème’ di Puccini affidata alla direzione del maestro Paolo Olmi, per la regia di Jun Aguni, le scene di Pasquale Grossi e i costumi di Alessandro Ciammarughi. Nel cast il soprano Marina Costa-Jakson, il tenore Luciano Ganci, il baritono Massimo Cavalletti, il basso Andrea Pellegrini e anche cantanti giapponesi che hanno dimostrato una dizione italiana perfetta. Ottimo il Coro di Tokyo e straordinaria la Tokyo Philharmonic Orchestra. Contrariamente a quanto avviene di solito in Giappone, la rappresentazione è stata spesso interrotta da applausi a scena aperta non solo dopo le romanze più famose ma anche all’inizio del secondo e del terzo atto, quando si poteva ammirare una ricostruzione dettagliatissima e suggestiva della Parigi ottocentesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

