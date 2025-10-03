Trieste quattro star OnlyFans dimenticano di pagare il fisco | scoperti 240mila euro in nero
Quattro influencer digitali non hanno mai dichiarato incassi da capogiro. Sotto la lente anche la "tassa etica" sull'intrattenimento per adulti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
La guardia di finanza di Trieste ha accertato, nei confronti di quattro influencer, un'evasione fiscale che supera i 240mila euro. IL VIDEO Vai su Facebook
OnlyFans, 4 star del web evadono il Fisco per oltre 244mila euro e non pagano la 'tassa etica' di 20mila euro - I militari dipendenti dal comando provinciale di Trieste hanno ... Da ilgazzettino.it
Star di OnlyFans ma evasori, scoperti 240mila euro in nero - Si esibivano su OnlyFans e su altre piattaforme online, dove sono seguiti da migliaia di followers, ma non dichiaravano nulla al Fisco. Segnala msn.com