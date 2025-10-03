Tribunali di Vasto e Lanciano ora è ufficiale la proroga al 1° gennaio 2027
"Con l’approvazione in Senato del disegno di legge n. 1660, che converte in legge il Dl 1172025, diventa ufficiale la proroga fino al 1° gennaio 2027 delle attività dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto, quattro presìdi fondamentali di giustizia sul territorio". Lo comunica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: tribunali - vasto
Tribunali, la proroga al 1° gennaio 2027 diventa legge, Di Pangrazio: "Non abbiamo mai mollato. Questo deve essere l'anno della salvezza definitiva" #Avezzano Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora #R - X Vai su X
Vasto - La sentenza di primo grado sulla rapina a mano armata del 16 febbraio - facebook.com Vai su Facebook
Tribunali: ufficiale proroga al 2027 Ora avanti con riforma geografia giudiziaria - 1660, che converte in legge il Dl 117/2025, diventa ufficiale la proroga fino al primo gennaio 2027 delle attività dei ... Come scrive corrierepeligno.it
Tribunali sub-provinciali, proroga fino al 2027, Di Pangrazio rilancia «Più grinta per il risultato finale» - È ufficiale: i tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto resteranno aperti fino al 1° gennaio 2027. Riporta terremarsicane.it