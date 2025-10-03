Treni nuove modifiche alla circolazione nel weekend
Proseguono i lavori del progetto unico terzo valiconodo di Genova con modifiche alla circolazione dei treni nel fine settimana tra sabato 4 e domenica 5 ottobre. Interventi che riguarderanno, in questi giorni, Genova Piazza Principe sotterranea per la realizzazione del sestuplicamento tra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Nuovi treni Milano-Genova e Pavia-Alessandria: capolinea differenziati, nuove fermate, frequenza oraria
Terni, due nuove fermate dei treni alla ‘Città dello sport’ e San Valentino: “Il servizio metropolitano del capoluogo”
Treni, corse speciali di Trenord per le Olimpiadi. In arrivo nuove linee suburbane, dal 28 luglio passante chiuso
Pronti i nuovi treni della metro Piscinola-Aversa di Napoli, l'ex Metro Campania Nord-Est. Tra le caratteristiche il colore arancione, richiamato nella livrea e nelle sedute, oltre a tutti i comfort delle nuove tecnologie
Treni, nuova tratta Cancello-Frasso: cambi per i pendolari - La vecchia linea ferroviaria che, proveniente da Napoli, collegava Maddaloni con Dugenta, Amorosi e Telese Terme per raggiungere quindi Benevento attraversando una porzione importante ...
TRENITALIA, CAMPANIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEE CASERTA – BENEVENTO – FOGGIA, NAPOLI – CASERTA (VIA CANCELLO) E NAPOLI – CASSINO Cronaca - Dal 27 settembre al 13 ottobre la circolazione ferroviaria subirà variazioni d'orario o cancellazioni per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana connessi ...