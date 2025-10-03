Treni linea Genova-Roma sospesa per proteste su binari

Circolazione ferroviaria sospesa ieri sera, giovedì 2 ottobre, sulla linea Genova-Roma in prossimità di Livorno e Viareggio per la presenza di manifestanti sui binari. Lo comunica Rfi. In centinaia, tra studenti e lavoratori, hanno occupato i binari della stazione di Livorno per proseguire la protesta contro il genocidio a Gaza e l'arresto di due membri della Global Sumud Flottilla: lo scrive su Facebook il sindacato Usb livornese ricordando che oggi, 3 ottobre, lo sciopero generale è confermato "per tutte le categorie del pubblico e del privato". A Viareggio (Lucca) un migliaio di manifestanti nel tardo pomeriggio ha sfilato per la Palestina partendo da piazza Mazzini e ha raggiunto la stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

