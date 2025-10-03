Trekking d' autunno e osservazione del sole alle serre della Pizzuta

Palermotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trekking d’Autunno e Osservazione del Sole alle Serre della Pizzuta Sabato 25 Ottobre 2025Unisciti a noi per un’esperienza indimenticabile dove natura, trekking e astronomia si incontrano!Questa volta le Serre della Pizzuta, a Piana degli Albanesi, saranno lo scenario di una suggestiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trekking - autunno

Trekking - i sapori d'autunno

trekking d autunno osservazioneFoliage, trekking, polenta e formaggi tra laghi, monti e colori caldi dell’autunno: qui l’autunno è un incanto - L’autunno trasforma il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola in un vero e proprio spettacolo naturale, dipingendo i paesaggi con i colori caldi del foliage. comozero.it scrive

trekking d autunno osservazioneEscursione lungo il sentiero degli agrifogli giganti e osservazione del sole - Una giornata speciale nel cuore delle Madonie, lungo uno dei percorsi più affascinanti della Sicilia: il Sentiero degli Agrifogli Giganti. Da palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Trekking D Autunno Osservazione