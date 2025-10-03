Presidi, cortei, scioperi, manifestazioni, Siena ha iniziato a mobilitarsi per Gaza e non sembra voler smettere finché qualcosa non cambierà. Circa 300 persone, cittadini, lavoratori, studenti e anche bambini si sono riunite in presidio in Piazza Salimbeni per continuare a tenere l’attenzione sulla Global Sumud Flotilla, dopo che mercoledì sera un grande corteo si era creato in Piazza del Campo in seguito all’attacco di Israele alla spedizione. Durante la notte fra il primo e il 2 ottobre la Marina israeliana ha infatti intercettato e messo fino alla rotta di tutte le 44 navi, una delle quali è comunque riuscita, la prima nella storia, a rompere il blocco navale illegittimo ed entrare nelle acque territoriali dell’Anp di fronte la striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trecento in coro per la Palestina. Nuovo presidio in piazza Salimbeni