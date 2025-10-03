Tre prove speciali con vista mozzafiato sui Monti Peloritani
Il 15 e 16 novembre si terrà la 22a edizione del Rally Tirreno Messina, un appuntamento storico per il motorsport siciliano. La corsa quest’anno avrà un valore ancora più prestigioso, dato che decreterà i vincitori della Coppa Italia Rally a livello nazionale. Quest’anno lo shake down interessa la parte centrale della prova Colli 4 Strade. Parte a contrada Reginella, inizia con un misto di curve medio veloci sino al bivio con l’istituto delle suore, con il panorama dei Monti Peloritani che si innalzano tra i due mari Ionio e Tirreno, segue in un tratto medio-lento pianeggiante nella pineta dei Colli San Rizzo, finisce prima di innestarsi sulla vecchia strada nazionale SS113. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: prove - speciali
CRZ 7 – Ecco le prove speciali della Coppa Città di Lucca
CRZ 7 – Ecco le prove speciali della Coppa Città di Lucca
CIAR – Il Rally del Lazio propone 12 prove speciali
Il rally storico con base ad Albenga si correrà sabato 8 e domenica 9 novembre e avrà otto prove speciali per un totale di 77,8 km competitivi. Mancano ormai pochi giorni a giovedì 9 ottobre, data in cui partirà ufficialmente il programma del Giro dei Monti Savo - facebook.com Vai su Facebook
Tre prove speciali con vista mozzafiato sui Monti Peloritani - Il 15 e 16 novembre si terrà la 22a edizione del Rally Tirreno Messina, un appuntamento storico per il motorsport siciliano. Riporta lanazione.it
Tre prove con Bora per Barcolana Para Sailing - Il Campionato Europeo Para Sailing ha ufficialmente aperto oggi la 57. Come scrive pressmare.it