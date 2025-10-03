Tre prove speciali con vista mozzafiato sui Monti Peloritani

Il 15 e 16 novembre si terrà la 22a edizione del Rally Tirreno Messina, un appuntamento storico per il motorsport siciliano. La corsa quest’anno avrà un valore ancora più prestigioso, dato che decreterà i vincitori della Coppa Italia Rally a livello nazionale. Quest’anno lo shake down interessa la parte centrale della prova Colli 4 Strade. Parte a contrada Reginella, inizia con un misto di curve medio veloci sino al bivio con l’istituto delle suore, con il panorama dei Monti Peloritani che si innalzano tra i due mari Ionio e Tirreno, segue in un tratto medio-lento pianeggiante nella pineta dei Colli San Rizzo, finisce prima di innestarsi sulla vecchia strada nazionale SS113. 🔗 Leggi su Lanazione.it

