Tre proiettili nell' addome abbandonata fuori dall’ospedale | muore giovane mamma

Bresciatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpita a morte con un’arma da fuoco e poi abbandonata, agonizzante, davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale di Desenzano. Dolores Dori, 44enne residente nel Vicentino, è spirata poche ore dopo, nonostante un delicato intervento chirurgico: inutili i tentativi dei medici di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Scaricata davanti all'ospedale con 3 proiettili nell'addome, Dolores Dori muore a 44 anni. I precedenti e il fratello pentito

