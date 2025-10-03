Tre proiettili nell' addome abbandonata fuori dall’ospedale | muore giovane mamma
Colpita a morte con un’arma da fuoco e poi abbandonata, agonizzante, davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale di Desenzano. Dolores Dori, 44enne residente nel Vicentino, è spirata poche ore dopo, nonostante un delicato intervento chirurgico: inutili i tentativi dei medici di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Scaricata davanti all'ospedale con 3 proiettili nell'addome, Dolores Dori muore a 44 anni. I precedenti e il fratello pentito
