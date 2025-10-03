Tre film e 5 serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, ci siamo addentrati nel mese di ottobre, stanno iniziando a calare le temperature e la voglia di mettersi sotto una copertina davanti alla tv oppure seduti comodi sulle poltrone di un cinema è sempre più alta. Quindi preparatevi perché questo weekend al cinema troverete il nuovo. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: film - serie

Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Settembre 2025: le serie e i film da non perdere

Film e serie marvel da vedere dopo thunderbolts

Film di stephen king nel 2025: l’andamento dopo il successo della serie tv

#Netflix spreme #PeakyBlinders, non solo il film in arrivo, ma altre due serie tv in uscita prossimamente - facebook.com Vai su Facebook

«Peaky Blinders», oltre al film annunciato anche l'arrivo di due nuove serie tv - X Vai su X

Tre film e 5 serie tv da vedere questo weekend - Tutti i consigli per il fine settimana, tra cinema, streaming e i grandi classici del passato da riscoprire Cari spettatori, ci siamo addentrati nel mese di ottobre, stanno iniziando a calare le tempe ... Secondo today.it

5 film e serie TV imperdibili se hai amato Alice in Borderland - 5 titoli tra film e serie TV imperdibili se hai amato Alice in Borderland, la serie giapponese più famosa di casa Netflix. Segnala cinematographe.it