Tre escursionisti in difficoltà vicino a un torrente | salvati dopo ore

Udinetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso attorno alle tre del mattino di oggi, 3 ottobre, l’intervento di recupero dei tre escursionisti rimasti bloccati sulle Prealpi Giulie, a quota mille metri circa, sopra Passo Tanamea e in prossimità della Casera Pian di Mea. L’operazione è iniziata nel pomeriggio del 2 ottobre ed è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

