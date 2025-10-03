Tre escursionisti in difficoltà vicino a un torrente | salvati dopo ore

Si è concluso attorno alle tre del mattino di oggi, 3 ottobre, l’intervento di recupero dei tre escursionisti rimasti bloccati sulle Prealpi Giulie, a quota mille metri circa, sopra Passo Tanamea e in prossimità della Casera Pian di Mea. L’operazione è iniziata nel pomeriggio del 2 ottobre ed è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it