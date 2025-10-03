Tre errori dal dischetto con il Lille Totti incredulo | Solo la Roma riesce a fare certe cose
Spiegare ciò che è successo ieri sera durante Roma-Lille appare veramente complicato, se non come un qualcosa di tragicomico, che è costato caro ai giallorossi, sconfitti per 1-0 dalla formazione francese. Dopo una partita non semplice, i ragazzi di Gasperini hanno avuto l’occasione di trovare quantomeno il pareggio, con un calcio di rigore assegnato a circa 10 minuti dal triplice fischio. Nonostante la battuta dal dischetto sia stata ripetuta per tre volte, sono arrivati altrettanti errori, con Dovbyk che si è fatto respingere in due casi la conclusione, prima che anche Soulé si facesse ipnotizzare dal portiere avversario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
