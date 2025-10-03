tre consiglieri mollano il sindaco briganti

Si è aperta col ‘botto’, l’altra sera, la seduta del consiglio comunale di Colli al Metauro. Ben tre esponenti di maggioranza, all’inizio del civico consesso hanno presentato una lettera per comunicare l’uscita dal gruppo del sindaco Briganti ‘Insieme per crescere’ e la costituzione della nuova compagine ‘Alleanza per Colli’. Si tratta di Maria Giovanna Cenerelli (indicata come leader), Fabio Francesconi e Ramzi El Asmar. Uno scossone forte per il proseguo della consiliatura, che salvo ulteriori colpi di scena è destinata a chiudersi nella primavera 2027. A questo punto, infatti, il gruppo del sindaco annovera solo 9 componenti; quattro in più della minoranza (5), ma con i tre consiglieri della neonata ‘Alleanza per Colli’ destinati a ogni votazione a fare da ago della bilancia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

