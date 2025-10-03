Tre Bicchieri 2026 i 20 migliori vini della Campania premiati dal Gambero Rosso

Gamberorosso.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più della metà dei vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento in Campania sono bianchi (con il Fiano di Avellino che si conferma come uno uno dei più grandi bianchi italiani), ma ottimi risultati vengono anche dai rossi (di più rispetto agli ultimi anni). 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

