Tre Bicchieri 2026 | i 16 migliori vini dell’Emilia-Romagna premiati dal Gambero Rosso

Per la prima volta nella storia della prestigiosa Guida Vini d’Italia, l’ Emilia-Romagna si presenta divisa. Non si tratta di una scissione amministrativa, ma di un riconoscimento vinicolo che il Gambero Rosso ha scelto di celebrare nell’edizione 2026: due territori, due identità, due anime enologiche così distinte da meritare narrazioni separate. Da un lato l’Emilia, con i suoi Lambruschi che danzano nelle bollicine e i Metodi Classici che sfidano le bollicine più blasonate d’Italia. Dall’altro la Romagna, dove il Sangiovese ha compiuto una rivoluzione silenziosa e l’ Albana si trasforma in un’attrice dalla personalità cangiante. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Tre Bicchieri 2026: i 16 migliori vini dell’Emilia-Romagna premiati dal Gambero Rosso

