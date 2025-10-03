Travolto da un’auto mentre torna a casa in bicicletta | nulla da fare per il 17enne Mattia Aveva appena partecipato alla manifestazione pro Palestina a Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente stradale ha stroncato la vita di Mattia Nicholas Liguori, giovane di 17 anni, la notte tra giovedì 2 ottobre a Corso Francia. Mattia, che avrebbe compiuto 18 anni a dicembre, era un appassionato di musica, in particolare di chitarra, e amava l’arte e i viaggi. La dinamica dell’incidente. Il ragazzo stava tornando a casa, nella zona di Cortina d’Ampezzo, dopo aver partecipato alla manifestazione pro Pal a Roma, quando, in bicicletta, è stato travolto da un’auto guidata da un 20enne. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino. Nonostante i soccorsi, Mattia è deceduto poco dopo le 6 in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

