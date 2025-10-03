Trave di legno contro una camionetta della polizia

AGI - Forti tensioni davanti alla prefettura di Torino, in piazza Castello, dove una quindicina di manifestanti pro Pal si è staccato dal corteo e ha lanciato bottiglie, sedie e una grande trave di legno verso le camionette della polizia a presidio dell'ingresso della prefettura. Gli agenti hanno risposto lanciando alcuni lacrimogeni. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Trave di legno contro una camionetta della polizia

In questa notizia si parla di: trave - legno

Trave di legno crolla in un parco giochi, bimbo di 3 anni muore dopo 4 giorni di agonia: era andato in arresto cardiaco tre volte

Nuvola Tv. . CEDE TRAVE, PAURA A PIAZZALE TRIESTE Tragedia sfiorata a Ischia Porto: nella notte, probabilmente a causa della pioggia violenta, il cedimento improvviso di un palo in legno del pergolato in Piazza Trieste e Trento ha fatto temere il peggio. I - facebook.com Vai su Facebook

Come montare delle travi di legno - Consiglio caldamente il rovere, il castagno e l’abete, in quanto donano molta eleganza e sono legni ... Da donnamoderna.com

Come proteggere travi legno - Ecco una bella ed interessante guida, attraverso il cui aiuto, poter essere in grado di imparare come proteggere le travi in legno, nel modo più veloce e semplice possibile, senza rischiare ... Lo riporta donnamoderna.com