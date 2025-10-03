Trasporto alunni disabili | come chiedere il contributo al Comune di Cascina
Sono stati prorogati i termini per la concessione di contributi nel Comune di Cascina per alunni con disabilità dai 3 ai 14 anni. La scadenza è stata portata al 31 ottobre 2025 alle ore 12. Il contributo è destinato ai nuclei familiari che organizzano in autonomia il trasporto, verso le scuole. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
