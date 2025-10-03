Transenne sui binari a Firenze
Alcune transenne sono state posizionate sui binari dei treni durante la manifestazione per la Palestina che si sta tenendo a Firenze. Nella serata di ieri, 2 ottobre, i manifestanti avevano invece collocato dei mattoni sui binari della stazione di Santa Maria Novella dopo aver superato il cordone. 🔗 Leggi su Today.it
La manifestazione per Gaza a Firenze. Cgil: “Siamo 100mila”. Tensione alle Cure, transenne sui binari
False partenze e transenne hanno trasformato alcune zone della linea in discariche, tra erbacce e spazzatura - facebook.com Vai su Facebook
La manifestazione per Gaza a Firenze. Cgil: “Siamo 100mila”. Tensione alle Cure, transenne sui binari - Intanto alcuni manifestanti hanno invaso e bloccato la circolazione dei treni nella zona delle Cure ... Da msn.com
Vandalismo pro Pal a Firenze: blocchi di cemento sui binari della stazione - Bombe carta, bottiglie e fumogeni contro i cordoni delle forze dell'ordine, poi l'assalto alla stazione di Santa Maria Novella ... Lo riporta msn.com