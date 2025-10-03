Tram sospesi in tutta Roma dal 6 ottobre al 7 dicembre | info sui bus sostitutivi

Anas ha programmato lavori sulla Tangenziale Est dal 6 ottobre al 7 dicembre 2025. Tutti i tram di Roma saranno sospesi per un mese, fino al termine degli interventi di manutazione straordinara. Potenziato il servizio sostitutivo degli autobus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fino ad oggi è stato rinnovato il 30% dei binari esistenti, circa 20 km su un totale dell'intera rete tramviaria della Capitale di 64 km.

