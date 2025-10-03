Tram sospesi in tutta Roma dal 6 ottobre al 7 dicembre | info sui bus sostitutivi
Anas ha programmato lavori sulla Tangenziale Est dal 6 ottobre al 7 dicembre 2025. Tutti i tram di Roma saranno sospesi per un mese, fino al termine degli interventi di manutazione straordinara. Potenziato il servizio sostitutivo degli autobus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
NoLo ha perso l'1. I disagi nel quartiere e quello che si può fare ora su www.milanocittastato.it/i-fatti-nostri/sono-a-denunciare-la-vergognosa-sospensione-del-tram-1-a-nolo-per-ben-7-fermate/ #ifattinostri
#roma #atac linee tram 5-14L servizio ripristinato. Linea 3 e 19 servizio sospeso tra Porta Maggiore e Galeno.
Tram sospesi in tutta Roma dal 6 ottobre al 7 dicembre: info sui bus sostitutivi - Tutti i tram di Roma saranno sospesi per un mese, fino al termine degli interventi di manutazione straordinara. Scrive fanpage.it
Lavori tangenziale, tutte le linee tram sospese fino al 7 dicembre - Fino ad oggi è stato rinnovato il 30% dei binari esistenti, circa 20 km su un totale dell’intera rete tramviaria della Capitale di 64 km. Riporta euroroma.net