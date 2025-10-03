Tragico incidente sulla provinciale | muore un uomo

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15:30, sulla strada provinciale 38 che collega Cursi a Bagnolo del Salento. Muore un 52enne. Per cause ancora in corso di accertamento, una. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tragico incidente sulla provinciale: muore un uomo

In questa notizia si parla di: tragico - incidente

Tragico incidente stradale: un morto e due feriti

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Cosa sappiamo sul tragico incidente in cui un 17enne è morto sepolto dalla sabbia a Montalto

Ancora un tragico incidente sul lavoro #Cremona #incidente #lavoro #RadioBruno #3ottobre - X Vai su X

Un omaggio floreale per ricordare le vittime del tragico incidente del 3 ottobre 2023 sul cavalcavia superiore della Vempa, che costò la vita a 22 persone. Questa mattina è stata riposta una corona di fiori dall'Amministrazione comunale, in ricordo delle vittime. - facebook.com Vai su Facebook

Tragico incidente sulla Noto-Pachino: muore una donna rosolinese di 45 anni - A perdere la vita è stata una donna rosolinese di 45 anni, Rosi Cavarra, sposata e madre di due figli, rimasta vittima ... Come scrive corriereelorino.it

Incidente tra moto e pick-up, muore a 29 anni Daniel Pastorello: era infermiere e vigile del fuoco - Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 29 settembre lungo la strada provinciale 1 della Sinistra Piave, all'altezza del distributore di Lentiai, frazione del comune di Borgo Val ... Riporta controcopertina.com