Tragico incidente fa manovra e investe più volte la moglie | pensionata in condizioni disperate
Un incidente stradale dai contorni drammatici è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 2 ottobre, in via Giovanni XXIII a Rogeno, in Brianza, al confine con Merone e Lurago d'Erba. Una donna di 84 anni è stata travolta più volte dall’auto del marito durante una manovra di parcheggio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
