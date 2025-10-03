Tragedia sulle strade di Pescara
Alla guida della Mercedes Classe A grigia che l’ha investita c’era Tony Di Rocco, 37 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, che non aveva mai conseguito la patente, era evaso dagli arresti domiciliari e si trovava al volante in evidente stato di ebbrezza. Gli esami tossicologici stabiliranno nelle prossime ore se avesse assunto anche sostanze stupefacenti. La dinamica. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, Valeria stava attraversando regolarmente sulle strisce. Un’auto si era fermata per lasciarla passare, ma Di Rocco, con accanto la moglie, ha tentato un sorpasso proprio in quel momento. 🔗 Leggi su Citypescara.com
