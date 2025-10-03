Tragedia nei cieli di Albosaggia La Procura del capoluogo | Indagine molto complessa
Errore umano ovvero se sia stato provocato anche, o solo, da altre cause, tra cui difetti riguardanti il velivolo o l’inadeguata segnalazione dell’elettrodotto, anche tenendo conto che il pilota era esperto e il luogo dell’incidente era nelle immediate vicinanze sia dell’aviosuperficie di Caiolo, sia dell’elisuperficie della società Eurotech. La Procura ieri ha acquisito la relazione finale sull’incidente della Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) e nei prossimi giorni trarrà le proprie conclusioni riguardo ciò che ha causato la tragedia nella quale ad Albosaggia, a poche decine di metri dalle case, precipitò l’elicottero pilotato da Giovanni Murari e con a bordo come passeggero il figlio, allora minorenne, di un amico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tragedia nei cieli di Albosaggia. La Procura del capoluogo : "Indagine molto complessa"