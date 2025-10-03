Tragedia in città quarantenne trovato morto nella sua casa

Una tragica notizia questa mattina ha fatto in poco tempo il giro della cittadina di Anagni, nel nord della provincia di Frosinone. Un uomo di soli 40 anni è stato trovato privo di vita.L'uomo da ieri sera aveva fatto perdere le sue tracce e questa mattina alcuni parenti si sono portati in via. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it