Tragedia al teatro Vittorio Emanuele musicista muore durante le prove

Tragedia nel tardo pomeriggio al teatro “Vittorio Emanuele”. Una violoncellista, Genzina D'Anna, è morta a causa di un malore mentre provava la "Nona” di Beethoven, in programma domenica, insieme agli altri musicisti dell'orchestra. Sono stati proprio loro a prestare i primi soccorsi in attesa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

"Stralunati": al Teatro del Baglio di Villafrati una geniale riscrittura della più celebre tragedia shakespeariana

Tragedia nel mondo del teatro, morto il giovane regista Gianluca Ariemma: aveva 32 anni

Su il sipario al Cavour con Ecuba, tragedia di Euripide coprodotta da Teatro Pubblico Ligure e Teatro Cavour che vede sul palco Arianna Scommegna, Mino Manni, Gianluigi Fogacci e Mariella Speranza, con la musica dal vivo di Mario Incudine e Antonio Vas - facebook.com Vai su Facebook

