Tragedia a Monreale scoppia incendio in appartamento | morto un uomo

Dalle ore 20.15 circa, alcune squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo per un incendio abitazione in via Nilde Iotti a Monreale. L’incendio ha interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre piani. Durante le operazioni di spegnimento, Il personale VVF ha soccorso una persona che si trovava all’interno, che è stata . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

tragedia monreale scoppia incendioIncendio in un appartamento a Monreale, morto un uomo 54 anni - Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la vittima, un uomo di 54 anni, è deceduto a causa delle inalazioni di fumi tossici. lasicilia.it scrive

