Tragedia a Monreale scoppia incendio in appartamento | morto un uomo
Dalle ore 20.15 circa, alcune squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo per un incendio abitazione in via Nilde Iotti a Monreale. L’incendio ha interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre piani. Durante le operazioni di spegnimento, Il personale VVF ha soccorso una persona che si trovava all’interno, che è stata . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
In questa notizia si parla di: tragedia - monreale
A Monreale arrivano 64 nuove telecamere: più controlli e sicurezza dopo la tragedia che ha scosso la città
Qualche mese fa a Monreale tre giovani persero la vita sotto i colpi di pistola in mezzo a decine di ragazzi. In tanti dissero “mai più”. Ma a guardare ciò che è accaduto a Sferracavallo, viene da chiedersi con amarezza: che cosa è stato fatto da allora? Durante l - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in un appartamento a Monreale, morto un uomo 54 anni - Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la vittima, un uomo di 54 anni, è deceduto a causa delle inalazioni di fumi tossici. lasicilia.it scrive