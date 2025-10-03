Tragedia a Ischia trovata senza vita una donna ai piedi del belvedere

Nelle prime ore del mattino di oggi a Ischia, nella zona del belvedere Pagoda, è stata ritrovata una donna senza vita.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ischia e la Guardia Costiera. Indagini in corso sulle ragioni del decesso della vittima, ma sembra che possa essere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

