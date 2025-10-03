Tragedia a Bacoli trovato cadavere il maresciallo della Finanza scomparso ieri durante gita in canoa | aveva 30 anni

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del finanziere 30enne di Bacoli scomparso nella giornata di ieri, giovedì 2 ottobre, dopo essere uscito in mare in canoa. Il Daniele Scotto Rosato è stato ritrovato cadavere questa mattina in un’insenatura a Miseno. Tragedia a Bacoli, trovato cadavere il maresciallo della Finanza scomparso ieri durante . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

