Tragedia a Bacoli trovato cadavere il maresciallo della Finanza scomparso ieri durante gita in canoa | aveva 30 anni
Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del finanziere 30enne di Bacoli scomparso nella giornata di ieri, giovedì 2 ottobre, dopo essere uscito in mare in canoa. Il Daniele Scotto Rosato è stato ritrovato cadavere questa mattina in un’insenatura a Miseno. Tragedia a Bacoli, trovato cadavere il maresciallo della Finanza scomparso ieri durante . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: tragedia - bacoli
Tragedia a Olbia: Giovanni trovato morto a bordo di uno yacht: era di Bacoli
#Bacoli e il mistero del #fico #capovolto: quando la natura sfida la gravità https://www.nuvola.tv/bacoli-e-il-mistero-del-fico-capovolto-quando-la-natura-sfida-la-gravita/ - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in spiaggia a Porto Sant'Elpidio: trovato il cadavere di un uomo, indagini su cause del decesso e identità - Tragedia in spiaggia a Porto Sant'Elpidio, dove questa mattina un uomo è stato trovato senza vita. Lo riporta corriereadriatico.it