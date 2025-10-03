Traffico Roma del 03-10-2025 ore 19 | 30

Luceverde Roma vetro Mattia l'ascolto sul grande raccordo anulare traffico rallentato in carreggiata esterna tra uscite Pontina e Tuscolana sulla tangenziale est e code per traffico tra le uscite corsi di Salaria in direzione San Giovanni nei pressi del quartiere Ardeatino la polizia locale segna la strada chiusa per incidente in via Palos sulla via Cristoforo Colombo prestare attenzione trafficata la via Cassia con contratti tra il raccordo anulare via due punti nelle due direzioni ancora trafficate le vie del centro e ve lo sciopero nazionale di 24 ore difficoltà nel trasporto pubblico al momento in fascia di garanzia fino alle ore 20 Stazione anche nel comparto ferroviario in tutta Italia da ieri sera a rischio le corse dei treni regionali dei convogli allunga e media percorrenza e dei treni dell'alta velocità Trenitalia garantisce i servizi essenziali tra le 18 e le 21 e comunque per i dettagli di quel sia di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

