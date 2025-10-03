Traffico Roma del 03-10-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma trovati dalla redazione intenso il traffico in queste ore sulle strade della capitale sono ancora molti gli spostamenti disagi traffico anche per lo sciopero nazionale di 24 ore che anche il trasporto pubblico al momento in fascia di garanzia fino alle ore 20 ricordiamo che la linea C della metropolitana è ferma per lavori fino al 5 ottobre sostituita da bus sospesa la linea ferroviaria Termini Centocelle agitazione anche nel comparto ferroviario tutta Italia da ieri sera a rischio le corse dei treni regionali dei convogli allunga e media percorrenza ed è treno dell'alta velocità Trenitalia garantisce i servizi essenziali per le 18 e le 21 disagi anche per il trasporto aereo fino alle ore 24 fasce di garanzia per le 18 alle 21 a partire dalle 18 e un corteo interesserà alcune strade del Trullo con possibili ripercussioni al traffico traffico della tangenziale est e correttamente le code tra le uscite Corso di Francia è San Lorenzo verso San Giovanni intenso traffico lungo il Grande Raccordo Anulare sulla carreggiata esterna all'uscita Fiumicino Tuscolana è in carreggiata interna con le code tra Cassia e Salaria E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito o roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

