Traffico Roma del 03-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Bentrovati dalla stazione sempre in primo piano le difficoltà per chi si sposta oggi con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che coinvolge diversi settori tra cui quella appunto delle trasporto pubblico Al momento le linee A e B della metropolitana sono in funzione ma con possibili interruzioni di servizio al momento chiuse le fermate della linea B Tiburtina Castro Pretorio e Policlinico e servizio tra Bologna e Rebibbia non è attivo ricordiamo che la linea ci ferma per lavori fino al 5 di Ottobre sostituita da bus trasporto pubblico ogni caso garantito tra le 17 e le 20 agitazione anche nel comparto ferroviario in tutta Italia da ieri sera a rischio le corse dei treni regionali dai convogli allunga e media percorrenza e dei treni dell'alta velocità Trenitalia garantisce i servizi essenziali tra le 18 e le 21 disagi anche per trasporto aereo fino alle ore 20 fasce di garanzia per le 18 e le 21 un aggiornamento che riguarda il traffico sulla Tangenziale Est tratto di strada chiuso per la manifestazione tra viale Castrense l'uscita via Batteria Nomentana In entrambe le direzioni è sempre per la presenza dei manifestanti chiuso anche il tratto di strada sulle tre turbano della 24 roma-l'aquila-teramo tra la tangenziale è l'uscita di via Fiorentini In entrambe le direzioni bene tutto e grazie per l'ascolto

