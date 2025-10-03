Traffico Roma del 03-10-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sciopero del trasporto e modifiche in corso in città sono ancora in atto chiusure delle strade con modifiche sempre sul piano della viabilità i varchi della zona traffico limitato del centro storico non sono attivi nel corso della mattina le metro sono rimaste aperte chiusa la termini-centocelle sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico la fascia di garanzia alle 17 e il servizio Sara regolare fino alle 20 Inoltre è in corso e si concluderà alle 21 lo sciopero dei Lavoratori delle ferrovie https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

