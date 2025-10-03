Traffico Roma del 03-10-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sciopero del trasporto e modifiche in corso in città sono ancora in atto chiusure delle strade con modifiche sempre sul piano della viabilità i varchi della zona traffico limitato del centro storico non sono attivi nel corso della mattina le metro sono rimaste aperte chiusa la termini-centocelle sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico la fascia di garanzia alle 17 e il servizio Sara regolare fino alle 20 Inoltre è in corso e si concluderà alle 21 lo sciopero dei Lavoratori delle ferrovie https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30
Quando i fan lo hanno avvistato in macchina, ecco come ha reagito Roberto Benigni nel traffico di Roma. https://fanpa.ge/jm7YQ - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Code tra Via Nomentana e Via dei Campi Sportivi direzione Stadio Code tra Tburtina e San Lorenzo direzione San Giovanni #Luceverde | #Roma - X Vai su X
Traffico Roma del 03-10-2025 ore 11:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo per la Pontina ... Secondo romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli risolto ... Si legge su romadailynews.it