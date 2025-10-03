Traffico Roma del 03-10-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo per la Pontina in direzione Aurelia code anche sul tratto Urbano della A24 in direzione tangenziale e rallentamenti sul viadotto Gronchi per un incidente e ripreso alle 8:30 lo sciopero del trasporto pubblico indetto nell'ambito dello sciopero generale di oggi questa la situazione aperte m a m b e te Centocelle possibili riduzioni di servizio per bus e tram non garantite anche le linee bus sostitutive della metro C è in corso e si conclude alle 21 Inoltre lo sciopero dei Lavoratori delle ferrovie oltre allo sciopero in città è previsto un corteo dalle squillino a Termini e presidi a Piazza dei Cinquecento Aldo Moro e a Porta Pia previste chiusure al traffico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

