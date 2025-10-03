Traffico Roma del 03-10-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo per la Pontina in direzione Aurelia code anche sul tratto Urbano della A24 in direzione tangenziale e rallentamenti sul viadotto Gronchi per un incidente e ripreso alle 8:30 lo sciopero del trasporto pubblico indetto nell'ambito dello sciopero generale di oggi questa la situazione aperte m a m b e te Centocelle possibili riduzioni di servizio per bus e tram non garantite anche le linee bus sostitutive della metro C è in corso e si conclude alle 21 Inoltre lo sciopero dei Lavoratori delle ferrovie oltre allo sciopero in città è previsto un corteo dalle squillino a Termini e presidi a Piazza dei Cinquecento Aldo Moro e a Porta Pia previste chiusure al traffico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30
Quando i fan lo hanno avvistato in macchina, ecco come ha reagito Roberto Benigni nel traffico di Roma. https://fanpa.ge/jm7YQ - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Code tra Via Nomentana e Via dei Campi Sportivi direzione Stadio Code tra Tburtina e San Lorenzo direzione San Giovanni #Luceverde | #Roma - X Vai su X
Traffico Roma del 03-10-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Buongiorno Giornata difficile quella di oggi perché si è esposta con i mezzi pubblici nella capitale a causa di uno sciopero che coinvolge ... Riporta romadailynews.it
Traffico Lazio del 03-10-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio ben trovati all'ascolto incidente lungo la carreggiata interna del Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti tra l'uscita ... Scrive romadailynews.it