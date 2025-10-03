Luceverde Roma Buongiorno Giornata difficile quella di oggi perché si è esposta con i mezzi pubblici nella capitale a causa di uno sciopero che coinvolge diversi settori fino al 30 servizio garantito Comunque per bus tram e metropolitane così come i mezzi pubblici saranno garantiti tra le 17 e le 20 agitazioni anche nel comparto ferroviario a questo in tutta Italia da ieri sera a rischio le corse dei treni regionali dei convogli allunga e media percorrenza e dei treni dell'alta velocità Trenitalia garantisce i servizi essenziali e fino alle ore 9 e poi le 18 le 21 anche il trasporto aereo non è esente da scioperi fino alle ore 24 coinvolti i piloti assistenti di volo personale di terra di diverse compagnie che operano sul territorio nazionale fasce di garanzia in questo caso tranne 7 le 10 e tra le 18 e le 21 e anche stamani sono previste una serie di manifestazioni e cortei che interesserà alcune strade del territorio cittadino concentramenti di manifestanti sono attesi in piazzale Aldo Moro ovverosia ridosso dell' Università La Sapienza all'esquilino in piazza Vittorio a Porta Pia in Piazza dei Cinquecento quindi in prossimità della Stazione Termini non si escludono di conseguenza pesanti ripercussioni per il traffico nel tardo pomeriggio a partire dalle ore 18 un corteo invece interesserà alcune strade del Trullo maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-10-2025 ore 07:30