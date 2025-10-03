Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione causa della presenza dei manifestanti sulla tangenziale est e rimane chiuso il tratto stradale tra l'uscita via Batteria Nomentana & viale Castrense in direzione Giovanni mentre aperto in direzione Stadio Olimpico molto congestionato il traffico in zona e per lo sciopero nazionale di 24 ore difficoltà nel trasporto pubblico al momento in faccia di garanzia fino alle ore 20 ricordiamo che la linea C è ferma per lavori fino al 5 ottobre è sostituita da bus sospesa la linea ferroviaria Termini Centocelle agitazione anche nel comparto ferroviario in tutta Italia da ieri sera a rischio corsi di treni regionali dei convogli a lunga in media percorrenza e dei treni dell'alta velocità Trenitalia garantisce i servizi essenziali tra le 18 e le 21 disagi anche per il trasporto aereo fino alle fino a mezzanotte fasce di garanzia per le 18 e le 21 uno sguardo ai lavori notturni sulla A1 Roma Napoli dalle 22 chiusura del casello di Valmontone per entrare in autostrada verso Napoli domani alle 5 lavori notturni sulla Roma Fiumicino dalle 22 per chi proviene dall'aeroporto Leonardo da Vinci troverà chiuso il bivio per la Roma Civitavecchia il termine dei lavori domani mattina alle 6 è tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-10-2025 ore 17:30