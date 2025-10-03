Luceverde Lazio ben trovati all'ascolto incidente lungo la carreggiata interna del Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti tra l'uscita Trionfale Ottavia lo svincolo per l'ospedale Sant'Andrea incidente tra le uscite Laurentina e Appia con le code registrate in questo caso in carreggiata esterna Giornata difficile quella di oggi perché si sposta con i mezzi pubblici nella nostra regione a causa di uno sciopero che coinvolge diversi settori Tra cui quello appunto del trasporto pubblico a Roma alle 8:30 è terminata la fascia di garanzia matutina sono scattate le agitazioni tra il personale di bus tram e metropolitane stando a quanto riportato da attacca al momento le linee A e B della metropolitana sono in funzione ricordiamo però che la linea c'è ferma per lavori trasporto in ogni caso garantito tra le 17 e le 20 agitazione anche nel comparto ferroviario in tutta Italia da ieri sera a rischio le corse dei treni regionali dei convogli allunga e media percorrenza e dei treni alta velocità terminata anche in questo caso la prima fascia di garanzia Trenitalia garantisce i servizi essenziali tra le 18 e le 21 anche il trasporto aereo non è esente da scioperi fino alle ore 24 coinvolti i piloti e assistenti di volo personale di terra di diverse compagnie che operano sul territorio nazionale fasce di garanzia in questo caso tra le 7 le 10:18 le 21 uno sguardo e lavori notturni sulla A1 Roma Napoli dalle ore 22 chiusura del casello di Valmontone per entrare in autostrada verso Napoli verrà riaperto domani alle 5 lavori notturni anche sulla Roma Fiumicino dalle ore 22 chi proviene dall' aeroporto Leonardo Da Vinci troverà chiuso il bivio per la Roma Civitavecchia al termine dei lavori domani mattina alle 6 è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-10-2025 ore 09:30