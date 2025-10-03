Traffico bloccato in centro a Salerno

Tempo di lettura: < 1 minuto “Salerno lo sa da che parte stare”, “Palestina libera” sono alcuni degli slogan che i manifestanti stanno ripetendo ad alta voce in un corteo che sta passando in questo momento all’altezza di Palazzo di Città. Il corteo, composto da attivisti e studenti che hanno aderito alla mobilitazione Pro Palestina, sta bloccando il traffico veicolare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Traffico bloccato in centro a Salerno

