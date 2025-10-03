Tradizioni dolci e vino novello | a Isnello torna sapori d’autunno

L’incantevole borgo di Isnello è pronto ad ospitare l'undicesima edizione di “Sapori d’Autunno”, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre 2025.L’iniziativa, organizzata dalla Consulta Giovanile, è ormai un appuntamento consolidato e fortemente richiesto dai tanti appassionati della stagione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

