Tradizione rispettata! Per il compleanno Ibrahimovic si è regalato una Ferrari | FOTO
Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e oggi Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, per il suo compleanno - da anni ormai - si regala una Ferrari. Nessuna eccezione anche questo 3 ottobre 2025, per i suoi 44 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: tradizione - rispettata
Il vincitore del Pallone d’Oro 2025 trapela prima della cerimonia, la tradizione è rispettata
/ ? Domenica non è stata una qualunque domenica di sport, è stato il giorno anche della presentazione di tutte le nostre squadre. Dai più piccoli ai più grandi, una tradizione che come ogni anno viene rispettata. Ora parol - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: GIORNI DELLA MERLA con POCO FREDDO, la TRADIZIONE NON sarà Rispettata. Vi Spieghiamo il Perché - Quest'anno, tuttavia, la tradizione rischia seriamente di non essere rispettata con l'assenza del grande ... Si legge su ilmeteo.it