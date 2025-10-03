Tradizione rispettata! Per il compleanno Ibrahimovic si è regalato una Ferrari | FOTO

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e oggi Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, per il suo compleanno - da anni ormai - si regala una Ferrari. Nessuna eccezione anche questo 3 ottobre 2025, per i suoi 44 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

tradizione rispettata per il compleanno ibrahimovic si 232 regalato una ferrari foto

© Pianetamilan.it - Tradizione rispettata! Per il compleanno Ibrahimovic si è regalato una Ferrari | FOTO

In questa notizia si parla di: tradizione - rispettata

Il vincitore del Pallone d’Oro 2025 trapela prima della cerimonia, la tradizione è rispettata

Meteo: GIORNI DELLA MERLA con POCO FREDDO, la TRADIZIONE NON sarà Rispettata. Vi Spieghiamo il Perché - Quest'anno, tuttavia, la tradizione rischia seriamente di non essere rispettata con l'assenza del grande ... Si legge su ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Tradizione Rispettata Compleanno Ibrahimovic