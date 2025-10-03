Trading e intelligenza artificiale | come i truffatori sfruttano i bot per ingannare

L’ intelligenza artificiale è ormai una tecnologia diffusa in molti settori, dalla sanità alla finanza, dall’intrattenimento all’istruzione. La sua capacità di elaborare grandi quantità di dati, apprendere da essi e generare contenuti credibili l’ha resa uno strumento prezioso per la produttività e l’innovazione. Tuttavia, la stessa potenza viene oggi sfruttata anche dai truffatori, che utilizzano i bot e le applicazioni basate su IA per ingannare investitori e utenti dei mercati digitali. Il settore delle criptovalute e del trading online è uno dei più esposti a questo fenomeno. L’anonimato tipico degli asset digitali e la rapidità delle transazioni si combinano con l’automazione offerta dall’intelligenza artificiale, creando un contesto favorevole alle frodi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

