Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 10 ottobre 2025 | Güzide scopre che Dündar potrebbe non essere suo figlio

Una nuova apparente verità è destinata a sconvolgere Güzide Özgüder nel corso del prossimo appuntamento di Tradimento, in onda in prima serata, su Canale 5, venerdì 10 ottobre 2025. L’avvocato riceve infatti la visita di Cemile, l’ostetrica che ha fatto nascere Dündar e le svela che il ragazzo non può essere suo figlio. Un racconto, fatto con una dovizia di particolari, che sconvolge Güzide, che a quel punto cerca di appurare meglio la situazione con l’aiuto di Ozan. Ecco le anticipazioni. Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 10 ottobre 2025. A casa di Güzide si presenta Cemile, l’ostetrica che ha fatto nascere Dündar, che afferma che Güzide non è la sua vera madre e dovrebbe ripetere il test. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

