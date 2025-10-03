Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 10 ottobre 2025 | Güzide scopre che Dündar potrebbe non essere suo figlio
Una nuova apparente verità è destinata a sconvolgere Güzide Özgüder nel corso del prossimo appuntamento di Tradimento, in onda in prima serata, su Canale 5, venerdì 10 ottobre 2025. L’avvocato riceve infatti la visita di Cemile, l’ostetrica che ha fatto nascere Dündar e le svela che il ragazzo non può essere suo figlio. Un racconto, fatto con una dovizia di particolari, che sconvolge Güzide, che a quel punto cerca di appurare meglio la situazione con l’aiuto di Ozan. Ecco le anticipazioni. Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 10 ottobre 2025. A casa di Güzide si presenta Cemile, l’ostetrica che ha fatto nascere Dündar, che afferma che Güzide non è la sua vera madre e dovrebbe ripetere il test. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: tradimento - anticipazioni
Tradimento, anticipazioni turche: Dündar è davvero il figlio di Guzide?
Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Oylum non può conoscere i veri genitori, Dundar nasconde un segreto...
Tradimento, anticipazioni turche: Yesim muore, Güzide sconvolta
Anticipazioni "Tradimento" stasera 3 ottobre 2025: Tarik usa il video di Ipek che uccide Serra per dividere Sezai e Güzide, Kahraman cambia identità - X Vai su X
Balene, anticipazioni seconda puntata di domenica 28 settembre 2025 Nella prossima puntata la scoperta di un tradimento e il ritrovamento del computer di Adriana - facebook.com Vai su Facebook
Tradimento Anticipazioni 3 ottobre 2025: Ipek nei guai, Sezai costretto a divorziare da Guzide per salvarla! - Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi della dizi in onda su Canale5. Lo riporta msn.com
Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 3 ottobre - Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 3 ottobre 2025 in onda su Canale 5 dalle ore 21. Riporta tpi.it