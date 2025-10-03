anticipazioni e aggiornamenti sulla soap turca Tradimento. La serie televisiva Tradimento, produzione turca di grande successo, si prepara a tornare in prima serata su Canale 5. Dopo la pausa estiva, l’appuntamento è fissato per venerdì 10 ottobre 2025, con una programmazione speciale che prevede la messa in onda di tre episodi consecutivi. Questa ripresa segna l’inizio della fase conclusiva della trama, promettendo numerosi colpi di scena e momenti di forte tensione. La trasmissione avverrà alle ore 21:20, offrendo agli spettatori un appuntamento imperdibile per seguire gli sviluppi più importanti delle vicende dei protagonisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tradimento, anticipazioni del 10 ottobre 2025