Tradimento | anticipazioni 3 ottobre 2025 su ricatti ed eredità che sconvolgono la famiglia di Güzide

anticipazioni della seconda stagione di “Tradimento” in onda il 3 ottobre 2025. La serie turca di grande successo trasmessa su Canale 5 si arricchisce di nuovi colpi di scena nella puntata del 3 ottobre 2025, caratterizzata da rivelazioni sorprendenti, tensioni familiari e lotte per il potere. La narrazione si sviluppa attraverso eventi che sconvolgono gli equilibri delle famiglie coinvolte, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori con continui sviluppi e momenti drammatici. le rivelazioni sul passato e i conflitti familiari. Kadriye svela i segreti legati al suo passato. Nell’apertura della puntata, si assiste a una importante confessione di Kadriye, che rivela a Güzide la verità sulla sua relazione con Tahir Dicleli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

